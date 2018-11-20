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3 وحوش يتناوبون على اغتصاب زوجة صديقهم

3 وحوش يتناوبون على اغتصاب زوجة صديقهم
إسلام آباد(صدى):

تناوب 3 وحوش على اغتصاب امرأة، في مدينة فيصل آباد شرق باكستان، ومن ثم ألقوا بها على الشارع وهي في حالة صحية حرجة.

وتفصيلًا، أوضحت المرأة أن صديق زوجها استدرجها إلى أحد المنازل؛ بهدف مساعدتها على استئجاره، وقد ذهبت معه لتعاينه لثقتها به كونه صديق زوجها.

وأضافت أنها فوجئت بوجود رجلين آخرين في المنزل وتناوبوا على اغتصابها ومن ثم ألقوا بها في الشارع.

ورفع زوج الضحية، شكوى لدى الشرطة المحلية، والتي لا تزال تبحث عن الجناة الذين فروا من موقع الحدث.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 59 دقيقة

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