3 وحوش يتناوبون على اغتصاب زوجة صديقهم
تناوب 3 وحوش على اغتصاب امرأة، في مدينة فيصل آباد شرق باكستان، ومن ثم ألقوا بها على الشارع وهي في حالة صحية حرجة.
وتفصيلًا، أوضحت المرأة أن صديق زوجها استدرجها إلى أحد المنازل؛ بهدف مساعدتها على استئجاره، وقد ذهبت معه لتعاينه لثقتها به كونه صديق زوجها.
وأضافت أنها فوجئت بوجود رجلين آخرين في المنزل وتناوبوا على اغتصابها ومن ثم ألقوا بها في الشارع.
ورفع زوج الضحية، شكوى لدى الشرطة المحلية، والتي لا تزال تبحث عن الجناة الذين فروا من موقع الحدث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38565 ] نشر منذ 1 ساعة
أستدرًجها
يعني راحت معه بحكم أنه صديق زوجها
أجل تستاهلين الي صار معك
وياريت أعرف عنوانك
علشان أجي أكتب لك عقد الأيجاربعد😠
Eagle1[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 59 دقيقة
ما أثقلك ..