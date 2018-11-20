هل يشمل التأمين تغطية مصاريف الكشف الطبي والأدوية؟

عادل الحربي (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن التغطية التأمينية للمؤمَّن عليه تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والأدوية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” عزيزي المؤمن له: تغطيتك التأمينية تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والأدوية ضمن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين التي تعاقدت معها شركة تأمينك ” .

وكتب المجلس في وقت سابق : ” عزيزي صاحب العمل: يسهم تأمينك الصحي على موظفيك وأفراد أسرهم في ارتفاع أدائهم مما يؤثر إيجابا على سير العمل في منشأتك ” .

يذكر أن أمين عام المجلس كان قد أشاد بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، في مجلس الشورى، قائلًا : ” خطاب شفاف وواضح وصريح وموجّه بكل حزم وقوة ليؤكد عزمنا على مواصلة العمل الفطري و الأمني للتصدي للإرهاب بكل أشكاله وأطيافه والمحافظة على استمرار التنمية والرخاء بمملكتنا العزيزة .. أدامها الله بعزة و نصر وتمكين ” .