هل يشمل التأمين تغطية مصاريف الكشف الطبي والأدوية؟
أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن التغطية التأمينية للمؤمَّن عليه تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والأدوية.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” عزيزي المؤمن له: تغطيتك التأمينية تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والأدوية ضمن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين التي تعاقدت معها شركة تأمينك ” .
وكتب المجلس في وقت سابق : ” عزيزي صاحب العمل: يسهم تأمينك الصحي على موظفيك وأفراد أسرهم في ارتفاع أدائهم مما يؤثر إيجابا على سير العمل في منشأتك ” .
يذكر أن أمين عام المجلس كان قد أشاد بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، في مجلس الشورى، قائلًا : ” خطاب شفاف وواضح وصريح وموجّه بكل حزم وقوة ليؤكد عزمنا على مواصلة العمل الفطري و الأمني للتصدي للإرهاب بكل أشكاله وأطيافه والمحافظة على استمرار التنمية والرخاء بمملكتنا العزيزة .. أدامها الله بعزة و نصر وتمكين ” .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله هذا بفضل الله عزوجل فقط ،
الموضوع لطالما شغل بالي هذا أتمنى أن دولتنا حفظها الله وراعها تضع تأمين صحي مجاني لكل الناس وخاصة ذوي الطبقة (الوسطى والفقراء) لأن دول العالم وضعت هذا وخاصة في امريكا واوروبا ياليت أن يتحقق الحلم هذا ونفتك من بهذلة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لها لأن عملها سيئ جداً ولا احد استفاد منه بشكل ممتاز .