سفارة المملكة ترافق وفد الإعلاميات بزيارة المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالأردن

فيصل العنزي(صدى):

قام وفد الإعلاميات السعوديات المشارك في مؤتمر الإعلاميات العربيات ١٥ اليوم بزيارة للمركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن يرافقه رئيس الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لسفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله العنزي

وجاءت الزيارة بهدف التعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للفتيات والنساء ذوي الإعاقة البصرية من كافة أنحاء الوطن العربي

حيث قمن الإعلاميات بجولة للتعرف على أقسام المركز واطلعن على المشغولات اليدوية والحرفية التي ينتجنها الطالبات من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يقدمها المركز لهن بشكل دوري

وضم الوفد مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية خلود الدخيل، والمذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي ايمان الرجب ، والصحفية نور أسامة نقلي من صحيفة عرب نيوز السعودية ، والأستاذة أمنية الحازمي من وزارة الاعلام في المملكة.