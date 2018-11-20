حقيقة فيديو إجبار وافد لمواطنة على العمل بالنظافة بمكتبة في جازان

تركي السالم(صدى):

أوضح المهندس أحمد القنفذي، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، حقيقة المقطع المتداول عن إجبار ” وافد ” لمواطنة سعودية على العمل بالنظافة بإحدى المكتبات بجازان.

وذكر ” القنفذي ” أن المقطع المتداول غير صحيح، مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن الفتاة أقدمت على ذلك من تلقاء نفسها.

حيث قال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان: ” اتضح أن العاملة قامت بعملية التنظيف من تلقاء نفسها ولم يجبرها أحد على فعل ذلك، لكن تم ضبط مخالفة زيادة ساعات العمل بحق الموظفة ” .

كما تم ضبط عامل مرافق مع أبيه يعمل في المكتبة رغم عدم وجود رخصة عمل للعامل؛ لكونه مرافقًا مع أبيه وغير مصرح له بالعمل.

يُذكر أنه تم تداول مقطع فيديو وانتشاء معلومات خاطئة عن قيام ” وافد ” بإجبار مواطنة سعودية على العمل بالتنظيف داخل مكتبة.