بالفيديو.. لحظة جمع ” الفقع ” بأودية مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة جمع ” الفقع أو اللكم أو الكماء ” ، حيث تختلف الأسماء عن كل منطقة ” وادي نعمان، ريع الشرا ” .

وأثار هذا الأمر تعجب البعض، من وجود ” الفقع ” في أودية مكة المكرمة.