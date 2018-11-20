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بالفيديو.. لحظة جمع ” الفقع ” بأودية مكة المكرمة

بالفيديو.. لحظة جمع ” الفقع ” بأودية مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة جمع ” الفقع أو اللكم أو الكماء ” ، حيث تختلف الأسماء عن كل منطقة ” وادي نعمان، ريع الشرا ” .

وأثار هذا الأمر تعجب البعض، من وجود ” الفقع ” في أودية مكة المكرمة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 49 دقيقة

مافات شي انا أجمعه ونصف الكميه أرسله لك ايهم افضل عندك الكما أو الزبيدي أو الهوبر

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