نشر : منذ 2 ساعتين 2٬683 2 الاخبار المحلية بالفيديو.. لحظة جمع ” الفقع ” بأودية مكة المكرمة نايف السالم(صدى): وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة جمع ” الفقع أو اللكم أو الكماء ” ، حيث تختلف الأسماء عن كل منطقة ” وادي نعمان، ريع الشرا ” . وأثار هذا الأمر تعجب البعض، من وجود ” الفقع ” في أودية مكة المكرمة. الوسوم:مكة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38565 ] نشر منذ 1 ساعة
فاتني😭😭😭
متقاعد[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 49 دقيقة
مافات شي انا أجمعه ونصف الكميه أرسله لك ايهم افضل عندك الكما أو الزبيدي أو الهوبر