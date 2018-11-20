الفحوصات الطبية تؤكد إصابة رئيس النصر بالرباط الصليبي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية، عن إصابة سعود السويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر بقطع في الرباط الصليبي لركبته، وذلك بعدما شعر بآلام في ركبته استدعت مراجعته لطبيبه في المستشفى التخصصي في الرياض.

وأكدت فحوص طبية وأشعة MRI وجود قطع في الرباط الصليبي وحاجته لإجراء عملية رتق الرباط؛ حيث سيعتمد على عكاز وفترة تأهيل مبدئية قبل إجراء العملية؛ الأمر الذي يمنع ” السويلم ” من مرافقة فريقه في المباريات المقبلة.