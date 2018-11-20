مدرب النصر يتلقى صدمة قوية بسبب موسى ونورالدين أمرابط
تلقى المدير الفني المؤقت لنادي النصر هيلدر، صدمة قوية حيث سيصل أحمد موسى والمغربي نورالدين أمرابط، يوم الخميس المقبل، إلى الرياض بعد انتهاء مباراتي منتخبي بلديهما بالتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019 بالكاميرون.
ويشارك اللاعبان في الحصة التدريبية الأخيرة فقط للنصر قبل المباراة الهامة أمام الشباب، الجمعة المقبلة، ما دفع البعض للمطالبة بعدم مشاركتهما منذ بداية المباراة؛ حتى لا يقعا تحت تأثير الضغط العصبي ومشقة السفر والترحال، ما يؤدي إلى مرحلة إجهاد قد تسبب لهما إصابات خلال اللقاء من أثر الالتحامات.
ومن جانبه، طالب المدير الفني من مساعديه تجهيز البديل لكل من موسى ومرابط تحسّبًا لعدم مقدرتهما على اللحاق باللقاء لأي ظرف من الظروف التي ممكن أن تطرأ خلال الساعات القادمة.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 1 ساعة
طالب المدير الفني من مساعديه تجهيز البديل لكل من موسى ومرابط تحسّبًا لعدم مقدرتهما على اللحاق باللقاء لأي ظرف من الظروف التي ممكن أن تطرأ خلال الساعات القادمة.كلامه معقول المفروض مادمت المبارة ودية امام الشباب المفروض المدرب يزج باكثر من عناصر الشباب النصروي لتجريبهم وكسب الخبرة