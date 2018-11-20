مدرب النصر يتلقى صدمة قوية بسبب موسى ونورالدين أمرابط

نواف السالم(صدى):

تلقى المدير الفني المؤقت لنادي النصر هيلدر، صدمة قوية حيث سيصل أحمد موسى والمغربي نورالدين أمرابط، يوم الخميس المقبل، إلى الرياض بعد انتهاء مباراتي منتخبي بلديهما بالتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويشارك اللاعبان في الحصة التدريبية الأخيرة فقط للنصر قبل المباراة الهامة أمام الشباب، الجمعة المقبلة، ما دفع البعض للمطالبة بعدم مشاركتهما منذ بداية المباراة؛ حتى لا يقعا تحت تأثير الضغط العصبي ومشقة السفر والترحال، ما يؤدي إلى مرحلة إجهاد قد تسبب لهما إصابات خلال اللقاء من أثر الالتحامات.

ومن جانبه، طالب المدير الفني من مساعديه تجهيز البديل لكل من موسى ومرابط تحسّبًا لعدم مقدرتهما على اللحاق باللقاء لأي ظرف من الظروف التي ممكن أن تطرأ خلال الساعات القادمة.