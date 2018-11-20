الملك سلمان يدشن 151 مشروعا بتبوك بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال

تبوك(صدى):

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك أن عدد المشاريع التنموية التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في المنطقة بلغ عددها 151 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال .

وأشار الأمير فهد ان المشاريع شملت عدد من الوزارات ، والهيئات لمواكبة تحولات النمو ، واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات.

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل إلى قصر تبوك لوضع حجر الأساس لتدشين المشروعات التنموية التي تشمل العديد من القطاعات السياحية والاقتصادية والتنموية في المنطقة .