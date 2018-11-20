الملك سلمان يدشن 151 مشروعا بتبوك بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال
أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك أن عدد المشاريع التنموية التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في المنطقة بلغ عددها 151 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال .
وأشار الأمير فهد ان المشاريع شملت عدد من الوزارات ، والهيئات لمواكبة تحولات النمو ، واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات.
وكان خادم الحرمين الشريفين وصل إلى قصر تبوك لوضع حجر الأساس لتدشين المشروعات التنموية التي تشمل العديد من القطاعات السياحية والاقتصادية والتنموية في المنطقة .
فيديو | أمير #تبوك: بلغ عدد المشاريع 151 مشروعا بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال في #تبوك#الإخبارية#تبوك_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/6QBPqKMVOM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2018
فيديو | عرض مرئي عن المشروعات التنموية لمنطقة #تبوك.#تبوك_ترحب_بزيارة_الملك pic.twitter.com/trwWeyfzbO
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 20, 2018
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