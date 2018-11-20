موقف مرعب.. مصعد بناطحة سحاب يهوي بركابه 80 طابقا

واشنطن(صدى):

في موقف مثير للرعب هوى مصعد بإحدى ناطحات السحاب بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة من إرتفاع 80 طابقًا، وكان يقل 6 أشخاص بينهم إمرأة حامل، وذلك بعد إنقطاع أحد كابلات الرفع الخاصة به.

ووفقاً لأحد الركاب الذي توجه للمصعد برفقة زوجته بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم الفاخرة ، فقد سمعا صوت غريب وبدأ المصعد في السقوط فجأة لدرجة أن جميع الركاب أجزموا بموتهم لا محالة .

وأضاف أن الموقف كان معقد للغاية حيث توقف المصعد في نقطة مظلمة بين طابقين ولم يتمكن أحدهم من فتح الباب نهائياً حتى وصل رجال الإطفاء الذين بذلوا جهد مضني لكسر الجدار وإخراجهم .

وأعلنت السلطات المختصة أن عدم انقطاع الكابلات الأخرى أسهم في إنقاذ حياة الركاب، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المصعد في البرج للتأكد من أسباب الحادث والعمل على تفاديها.