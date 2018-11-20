بدء محاكمة قاتل موظفي مكتب تعليم الداير بجازان

تركي السالم(صدى):

بدأت المحكمة الجزائية بجازان بمحاكمة القاتل الذي قتل 6 من منسوبي و أصيب 2 بإدارة تعليم مكتب الداير ببني مالك بجازان.

وأقدم المدعي العام على المطالبة بحد الحرابة تجاه الجاني الذي فعل جريمته البشعة في 11 فبراير 2016.

وكانت الفرق الأمنية باشرت وقوع الحادثة، وإلقاء القبض علي الجاني، والتحقيق معه حول جريمته لمعرفة ملابساتها وحيثياتها ،وكذلك تم التحفظ على أداة الجريمة.

ولم تكن هذه الجريمة الأولى في الداير فقد تعرض معلم للطعن على يد طالبه بالمدرسة، أثناء فض مشاجرة بين الطالب وزميله.