الاتحاد يكشف حقيقة التفاوض مع لاعبين محليين وأجانب

نواف السالم(صدى):

أوضح المشرف العام على الإدارة الإعلامية المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، حسين الشريف، أن الكثير من الاجتهادات الإعلامية والأخبار المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات النادي مع لاعبين محليين وأجانب هذه الفترة، عارية تمامًا من الصحة.

وأشار ” الشريف ” إلى أن مثل هذه الأنباء تهدف للتشويش وإثارة ” البلبلة ” والتأثير على استعدادت الفريق لمواجهة ” الديربي ” المقبلة وتأجيج الجماهير عبر تداول أسماء لم يتم مفاوضاتها من قبل الإدارة .

وطالب ” الشريف ” وسائل الإعلام بمختلف قنواتها المرئية والمسموعة والمقروءة بجانب الناشطين بمنصات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة المتمثلة في المركز الإعلام؛ مؤكدًا على ملاحقة الحسابات التي تروج للشائعات قانونيًا.