بالصور.. دورات تأهيلية لتنمية مهارات الطلاب الجامعيين بقرى الليث

نايف السالم(صدى):

نظمت جمعية تنمية القرى الخيرية لطلاب المرحلة الجامعية بقرى الغالة وبني يزيد وحقال بمحافظة الليث دورة (تنمية العلاقات ومهارات التعامل مع الآخرين) وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالغالة.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية القرى الخيرية المهندس سمير حلواني أن هذه الدورة والتي قدمها المدرب المستشار بدر محمد اليماني وامتدت ليومين تقام ضمن برنامج عماد (من الذاتية إلى الريادية) المدعوم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ، والذي تعد أبرز أهدافه تأهيل قادة ورواد العمل الشبابي الاجتماعي ، واكساب المشاركين مهارات التخطيط وإدارة الفرق والبرامج ، و زيادة أثر البرامج الشبابية في المجتمع من خلال تأهيل الكفاءات الشبابية.

وذكر رئيس تنمية أن ( عماد ) هو برنامج تفاعلي يسعى لتأهيل الشباب الجامعي ليكونوا قادة أكفاء في الأعمال الشبابية الاجتماعية ، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تبني شخصياتهم وتؤهلهم من خلال أدوات تمكين عصرية وقيم مجتمعية أصيلة ، مشيراً أن دور الجمعية هو الرقي بالمجتمع عبر الشباب الركيزة الأساسية للمجتمعات ، فيما أكد أن أبناء الوطن لديهم طاقات جبارة وإبداعات أينما وجدوا التوجيه والدعم ، وهذا ما تسعى له (تنمية ) لتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تراهن على قدرات وإمكانات الشباب.