بالصور.. ضبط شخص بحوزته 5000 حبة كبتاجون على طريق الساحل الغربي بينبع

نايف السالم(صدى):

نجح أمن الطرق بطريق الساحل الغربي بينبع التابع لأمن طرق المدينة المنورة في ضبط شخص بحوزته أكثر من 5000 حبة من حبوب الكبتاجون .

ووفقاً للإحداث اشتبه رجال الأمن في مركبة بقيادة شخص، وتم تفتيش سيارته ليتبين بالفعل أنه يخفي هذه الكمية في مكان داخل شاص المركبة وتم ضبط المتهم وتسليمه مع حوزة المخدرات للجهات المختصة.