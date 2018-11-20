بالصور.. ضبط شخص بحوزته 5000 حبة كبتاجون على طريق الساحل الغربي بينبع
نجح أمن الطرق بطريق الساحل الغربي بينبع التابع لأمن طرق المدينة المنورة في ضبط شخص بحوزته أكثر من 5000 حبة من حبوب الكبتاجون .
ووفقاً للإحداث اشتبه رجال الأمن في مركبة بقيادة شخص، وتم تفتيش سيارته ليتبين بالفعل أنه يخفي هذه الكمية في مكان داخل شاص المركبة وتم ضبط المتهم وتسليمه مع حوزة المخدرات للجهات المختصة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38561 ] نشر منذ 15 دقيقة
5000حبه😱
هذا يبي يلحق خميسكم فله
في ينبع😐