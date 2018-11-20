” الإسكان ” تعلن عن 8 مشاريع سكنية جديدة

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج ” سكني ” عن إطلاق 8 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 13.606 وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء متنوعة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وذلك في أربع مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في مدينة الرياض هي ” سهيل الرياض ” و ” نبض قيران ” و” شمس الديار ” ، إذ يوفر الأول 3814 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع (تاون هاوس، فيلا، شقق) بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 1.720.430 م2، وبأسعار مناسبة للوحدات السكنية تبدأ من 404 آلاف ريال، فيما يوفر مشروع “نبض قيران” 4358 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع (تاون هاوس، شقق) والذي يقام على مساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.294.770 م2، علماً بأن أسعار الوحدات السكنية في نبض قيران تبدأ من 282 ألف ريال، وفي مشروع ” شمس الرياض ” هناك 503 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، في أرض الوزارة شمال مدينة الرياض وعلى مساحة تتجاوز 343 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 568 ألف ريال.

ويعد مشروع ” جوهرة الرصيفة ” في مكة المكرمة، أحد المشاريع الحديثة لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع 1035 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقق، وبأسعار تبدأ من 311 ألف ريال، وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 87.662 م2.

وفي المدينة المنورة، يبرز مشروعا ” درة المدينة 2 ” و ” الجوار ” ، إذ يوفر الأول 1877 وحدة سكنية تحت الانشاء من نوع شقق، على مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 515.000 م2، وبأسعار تبدأ من 298 ألف ريال، أما مشروع ” الجوار ” الذي يوفر 1659 وحدة سكنية من نوع شقق، فيقام على مساحة إجمالية تبلغ 350.737 م2، وبأسعار تبدأ من 326 ألف ريال للوحدة السكنية.

وفي منطقة القصيم يبرز مشروع ” بساتين القصيم ” الذي يقام في مدينة بريدة على مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 86.240 م2، ويوفر 78 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا، وبأسعار مناسبة تبدأ من 650 ألف ريال، أما مشروع ” واحة مدى ” فيقع على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع في مدينة الدمام، ويوفر 282 شقة سكنية وبأسعار تبدأ من 286 ألف ريال.

كما يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل هذه المشاريع، والمشاريع الأخرى التي أعلنت عنها الوزارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج ” سكني ” من خلال الرابط التالي: هنا ، حيث تحظى جميع المشاريع التابعة لوزارة الإسكان بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود المساجد والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت خلال الدفعة الـ 11 وقبل الأخيرة من برنامج سكني 2018 أكثر من 35 ألف خيار سكني وتمويلي تتوزع في جميع مناطق المملكة، فيما وصل اجمالي عدد المشاريع التي تم اطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 65 مشروعاً توفر أكثر من 102 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة.