بالفيديو.. مذيع يسخر من شركات الاتصالات لهذا السبب
علق المذيع والفنان طارق الحربي على خبر تغريم شركات الاتصالات مبلغ 14 مليون ريال؛ بسبب عدة مخالفات.
وقال ” الحربي ” خلال برنامجه ” طارق شو ” على قناة ” روتانا خليجية ” ساخرًا: ” ما التزموا أبدًا شركات الاتصالات، إلى الآن المودم حقي في الشباك ” .
وأرجع السبب في ذلك إلى قلة شركات الاتصالات في المملكة؛ حيث أن 3 شركات لا تكفي، مشيرًا إلى أن الهند بها 14 شركة اتصالات ما يزيد التنافس بينها على تقديم أفضل خدمة.
أبو نوّاس[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 13 دقيقة
إلى شركة الإتصالات السعودية stc ( كفى الله فراقك يابعد كل من حبيت ,,,, عسى الموت لهم قبلك وطيات الأكفانِ )