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بالفيديو.. مذيع يسخر من شركات الاتصالات لهذا السبب

بالفيديو.. مذيع يسخر من شركات الاتصالات لهذا السبب
عادل الحربي (صدى):

علق المذيع والفنان طارق الحربي على خبر تغريم شركات الاتصالات مبلغ 14 مليون ريال؛ بسبب عدة مخالفات.

وقال ” الحربي ” خلال برنامجه ” طارق شو ” على قناة ” روتانا خليجية ” ساخرًا: ” ما التزموا أبدًا شركات الاتصالات، إلى الآن المودم حقي في الشباك ” .

وأرجع السبب في ذلك إلى قلة شركات الاتصالات في المملكة؛ حيث أن 3 شركات لا تكفي، مشيرًا إلى أن الهند بها 14 شركة اتصالات ما يزيد التنافس بينها على تقديم أفضل خدمة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 13 دقيقة

إلى شركة الإتصالات السعودية stc ( كفى الله فراقك يابعد كل من حبيت ,,,, عسى الموت لهم قبلك وطيات الأكفانِ )

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