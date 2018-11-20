بالفيديو.. مذيع يسخر من شركات الاتصالات لهذا السبب

عادل الحربي (صدى):

علق المذيع والفنان طارق الحربي على خبر تغريم شركات الاتصالات مبلغ 14 مليون ريال؛ بسبب عدة مخالفات.

وقال ” الحربي ” خلال برنامجه ” طارق شو ” على قناة ” روتانا خليجية ” ساخرًا: ” ما التزموا أبدًا شركات الاتصالات، إلى الآن المودم حقي في الشباك ” .

وأرجع السبب في ذلك إلى قلة شركات الاتصالات في المملكة؛ حيث أن 3 شركات لا تكفي، مشيرًا إلى أن الهند بها 14 شركة اتصالات ما يزيد التنافس بينها على تقديم أفضل خدمة.