” البيئة ” تناقش آليات الرقابة والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات السمكية

الرياض(صدى):

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهم المعايير المتبعة في فحص جودة الأسماك، وآليات مراقبة المنتجات السمكية والمأكولات البحرية في السوق المحلية، بهدف تأمين وحماية صحة وسلامة المنتجات البحرية، وشفافية السوق، وتوفير المعلومات للمستهلك، ورفع جودة المنتجات السمكية في الأسواق.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والجمعية السعودية للاستزراع السمكي، وجمعية حماية المستهلك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تحت عنوان “الرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك”، في مقر الإدارة العامة لصحة البيئة في منطقة الرياض، والتي تهدف إلى إطلاع مراقبي صحة البيئة على أهم المعايير المتبعة في فحص جودة الأسماك، حيث تم توزيع دليل مراقبة وتدقيق المنتجات السمكية الذي يتناول الإرشادات لمساعدة الجهات والهيئات المعنية في المملكة.

واستعرض الدكتور أحمد الهاجوج ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء أهم الخطوات المتبعة في الهيئة لاعتماد المنشآت المصدرة للأسماك، وكيفية الحصول على تراخيص دخول المنتجات السمكية والتأكد من سلامة دخول المنتجات عبر المنافذ.

من جانبه قدم مستشار الوزارة في مشاريع الاستزراع المائي السيد فيلوبس عدداً من النقاط الجوهرية في التأكد من صلاحية الأسماك، وكيفية التعامل مع المنتجات السمكية خلال مراحل التجهيز والحفظ، والتحكم في مدة صلاحيتها.

من جهته استعرض المهندس ابراهيم الزهراني ممثل شركة تبوك الزراعية ، أهم معايير الأسماك الطازجة وخصائصها، إضافة إلى عمليات الفحص الظاهري للأسماك والروبيان.