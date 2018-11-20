بالصور.. معركة شرسة بين فرسين تصل للفتك بالأسنان
في واقعة غريبة من نوعها وثقتها المهندسة الجيوفيزيائة بولاية ناتا ” سامنثا كوبر ” عبر كاميرتها الشخصية ، نشبت معركة شرسة بين فرسين أحدهما ابيض والآخر بني كادت أن تفتك بالأخير .
ووثقت الصور تعارك الفرسين بالأرجل الأمامية والخلفية حتى انتهت بالأسنان لدرجة أن عنف الفرس البني نزفت الدماء .
وقالت المهندسة الشابة أنها للمرة الأولى ترى مثل هذه المعارك بين حيوانات المفترض أنها أليفة في معركة شرسة وعدوانية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38561 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله فكك منهم😉