بالصور.. معركة شرسة بين فرسين تصل للفتك بالأسنان

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها وثقتها المهندسة الجيوفيزيائة بولاية ناتا ” سامنثا كوبر ” عبر كاميرتها الشخصية ، نشبت معركة شرسة بين فرسين أحدهما ابيض والآخر بني كادت أن تفتك بالأخير .

ووثقت الصور تعارك الفرسين بالأرجل الأمامية والخلفية حتى انتهت بالأسنان لدرجة أن عنف الفرس البني نزفت الدماء .

وقالت المهندسة الشابة أنها للمرة الأولى ترى مثل هذه المعارك بين حيوانات المفترض أنها أليفة في معركة شرسة وعدوانية.