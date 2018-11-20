مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 55.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7504.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, ووفرة, والخزف السعودي, والدريس, وصدق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات, والكابلات, وأمانة للتأمين, ومجموعة السريع, والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، والأسماك, وكيان السعودية, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, والأسماك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 3.94 نقطة ليقفل عند مستوى 2425.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 54 صفقة.