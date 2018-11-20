فولكس فاجن ستطرح سيارة كروس أوفر كهربائية شعبية بسعر رخيص

برلين(صدى):

ظهرت لأول مرة أخبار عزم شركة فولكس فاجن تقديم سيارة كهربائية بقيمة 23 ألف دولار في الأسبوع الماضي ، والآن تقول تقارير جديدة أن الطراز الكهربائي لشركة فولكس فاجن سيكون كروس أوفر مدمجة مع أبعاد مماثلة لـ T-Roc.

وسيكون هذا هو الطراز الكهربائي الخامس من فولكس فاجن ، والتي ستكون بحلول عام 2022 قد أطلقت بالفعل سيارتها الهاتشباك الجديدة I.D. في صورة نسخة الإنتاج.

كما ستطلق Crozz ، Buzz و Vizzion EVs، والهدف للمشروع هو تصنيع سيارة شعبية في محاولة لتكرار النجاح الذي حققته بيتل وجولف في القرن الحادي والعشرين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هيربرت دييس إن مهندسي الشركة يعملون على نموذج كهربائي يهدف إلى أن يكون مسعرا بنصف سعر سيارة تسلا Model 3 دون تقديم مزيد من المعلومات حول الموديل.

وقالت تقارير انجليزية أن الفكرة وراء I.D. المدمجة هي تقديم سيارة بتصميم مميز ومساحة داخلية ممتازة داخل حجم مدمج وبأسعار في متناول الجميع.

وكما هو الحال مع بقية نماذج الـ I.D. ، فالنسخة الكروس أوفر الكهربائية الأساسية التي نتناولها هنا ستستند إلى بنية MEB الجديدة المصممة خصيصا للسيارات الكهربائية وسوف يتم تركيب المحرك الكهربائي في الأمام والبطارية سيكون لديها القدرة الكافية لتوفير القيادة لأكثر من 300 كم.

ومن أجل تحقيق هدفها السعري الرخيص وتصميمها الشرس في نفس الوقت ، فإن سيارة فولكس فاجن الكهربائية الجديدة سوف تقدم مع الدفع بالعجلات الأمامية فقط مع الحفاظ على مجموعة من ميزات الاتصال في قائمة الخيارات.