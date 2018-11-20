لقاء تطوير الأداء لمشرفات العلوم المسلكية

أمل الحريتي(صدى):

عقد قسم العلوم المسلكية، اليوم الثلاثاء، لقاء تطوير الأداء لمشرفات القسم في إدارت التعليم، وذلك بحضور مشرفة العموم الأستاذة منيرة الحربي، فضلًا عن مشاركة مشرفات علم النفس والاجتماع من كل مناطق المملكة؛ حيث كانت المشاركة عبر الشبكة الإلكترونية.

وتمثلت محاور اللقاء، في الافتتاح وبه عرض مرئي وأربع ورقات وهن الإشراف التربوي المتنوع، والإشراف العلاجي: التطبيق والتقييم ، والإشراف السحابي، والإشراف التربوي المعتمد على الأداء، بالإضافة إلى حلقة نقاش أولية.

وفي السياق نفسه، تمثل المحور الثاني في دور الأنشطة الصفية واللاصفية في تعزيز قيم المواطنة، بينما يعد المحور الثالث التجارب التربوية ” التطوير الذاتي ” ، فيما تمثل المحور الرابع والأخير في عرض أهم التحديات التي تواجه مشرفات قسم العلوم المسلكية.