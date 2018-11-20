ولي العهد يسافر إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مهمة

نايف السالم(صدى):

يستعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للسفر إلى الأرجنتين الأسبوع المقبل، للمشاركة في قمة مهمة، تجمعه إلى قادة أهم 19 دولة بالعالم من الوجهة الاقتصادية والمالية، يشاركون بها يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر المقبل.

وتعقد القمة ” مجموعة العشرين ” مرة كل عام، وهي منتدى تم تكوينه بعد أزمات مالية شهدها العالم في تسعينات القرن الماضي، وأرادوا منها جمع الدول الصناعية والمتقدمة والناشئة الواعدة لمناقشة قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي، وتمثل دوله ثلثي سكان العالم وتجارته، وأكثر من 90% من ناتجه الخام.

وفي السياق نفسه، سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين القمة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى التركي رجب طيب أردوغان، ومعهم ستحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ونظيرها رئيس وزراء اليابان شينزو أبي، وغيرهم من قادة الدول المشاركة.

وأجرت الأرجنتين، استعدادات أمنية مشددة غريبة الطراز؛ حيث نصحت سكان العاصمة بمغادرتها خلال يومي القمة، كما أنها ستنشر جيشًا من 20 ألف عنصر من قوات الأمن، سيحاصرون مكان انعقاد القمة وسكن القادة على مدار الساعة، وذلك وفقًا لـ ” العربية ” .