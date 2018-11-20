المريسل يكشف حقيقة تقاضيه 50 ألف ريال من السهلاوي لتلميعه
شن مغرد يدعى ” أحمد الشمراني ” هجوماَ عنيفاَ على لاعب النصر محمد السهلاوي و عدد من الإعلاميين السعودين.
وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” “ اقسم بمن احل القسم وجعلني أفقد أمي وأبي أن اللاعب محمد السهلاوي يرسل شهريا 50 ألف ريال لبعص الإعلاميين مثل الإعلامي ” عبدالعزيز المريسل ” لتلميعة حتى يبعد الشبهه عنه على السوشيال ميديا ، وأقسم مشيراَ أن اللاعب يهمه مصالحة الشخصية على حساب النادي.
ومن جانبه رد المريسل علي المغرد قائلاَ : كثيرون يفترون و يقذفون و أسامح كثيرون يسيئون و أسامح.. أطنش كثير من الإساءات و أتمسك بالقليل قانونياً محاولة لإيصال رسالة للمسيئين ، مضيفاَ ،كان ممكن أتجاوز هذا المغرد لولا قسمه.. اللهم ان كان صادقاً احرمني من جميع أبنائي و ان كان كاذباً اجعله يتمنى الموت ولا يجده .
وتوالت التعليقات على المغرد ،بالسلب حيث دشن هاشتاج يحمل إسم ” السهلاوي ” للرد عليه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
سؤال لك ياشمراني وانت تقسم بالله .. انا اهلاوي ومايهمني لاسهلاوي ولامريسل ولا نصر لكن فين التلميع الي تتكلم عنه ؟؟
والله ماشفنا ولا صحفي ولا اعلامي ولا جريدة تلمع للسهلاوي بالعكس السهلاوي ماحطمه الا الموامرات من اعلام موجه ومقصود وانت عارف من اقصد ..تجي تقسم بالله على شي كذب وواضح انه كذب ؟؟؟ خاف الله في نفسك