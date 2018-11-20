المريسل يكشف حقيقة تقاضيه 50 ألف ريال من السهلاوي لتلميعه

ماجد محمد(صدى):

شن مغرد يدعى ” أحمد الشمراني ” هجوماَ عنيفاَ على لاعب النصر محمد السهلاوي و عدد من الإعلاميين السعودين.

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” “ اقسم بمن احل القسم وجعلني أفقد أمي وأبي أن اللاعب محمد السهلاوي يرسل شهريا 50 ألف ريال لبعص الإعلاميين مثل الإعلامي ” عبدالعزيز المريسل ” لتلميعة حتى يبعد الشبهه عنه على السوشيال ميديا ، وأقسم مشيراَ أن اللاعب يهمه مصالحة الشخصية على حساب النادي.

ومن جانبه رد المريسل علي المغرد قائلاَ : كثيرون يفترون و يقذفون و أسامح كثيرون يسيئون و أسامح.. أطنش كثير من الإساءات و أتمسك بالقليل قانونياً محاولة لإيصال رسالة للمسيئين ، مضيفاَ ،كان ممكن أتجاوز هذا المغرد لولا قسمه.. اللهم ان كان صادقاً احرمني من جميع أبنائي و ان كان كاذباً اجعله يتمنى الموت ولا يجده .

وتوالت التعليقات على المغرد ،بالسلب حيث دشن هاشتاج يحمل إسم ” السهلاوي ” للرد عليه.