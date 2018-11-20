إحتجاز 9 أشخاص إثر تعطل مصعد في مستشفى بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت مستشفى الملك فهد بالباحة عطل بأحد المصاعد بالبرج الطبي؛ تسبب في احتجاز بعض الأشخاص بداخله.

وعن ذلك، أبان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان بن دايس، أن تعطل المصعد تسبب في احتجاز 8 نساء ورجل.

كما ذكر ” بن دايس ” أنه تم التعامل مع الموقف من قبل رجال الدفاع المدني، حيث تم إخراجهم وهم بصحة جيدة.