إحتجاز 9 أشخاص إثر تعطل مصعد في مستشفى بالباحة
شهدت مستشفى الملك فهد بالباحة عطل بأحد المصاعد بالبرج الطبي؛ تسبب في احتجاز بعض الأشخاص بداخله.
وعن ذلك، أبان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان بن دايس، أن تعطل المصعد تسبب في احتجاز 8 نساء ورجل.
كما ذكر ” بن دايس ” أنه تم التعامل مع الموقف من قبل رجال الدفاع المدني، حيث تم إخراجهم وهم بصحة جيدة.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 1 ساعة
إحتجاز 9 أشخاص إثر تعطل مصعد في مستشفى بالباحة كثرة الاعطال في المصاعد اتمني ان احد المخترعين او المهندسين البارعين فكر في فكرة او طريقة لايجاد حل لتشغيل المصعد من الداخل اثناء الاعطال من دون الاستعانه بالشركة او الدفاع المدني