” الفيصل ” يأمر برد حقوق مواطن وتنفيذ الأحكام المؤيدة له

نايف السالم(صدى):

أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الجهات المختصة بمحافظة الليث بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة بالليث لأحد المواطنين، بشأن كف يد أحد الأشخاص عن أرض والده المتوفى وإعطائه كافة حقوقه .

وكان المواطن رامي أحمد بلخي قدتظلم من عدم تنفيذ الحكم بعد أن قامت لجان التعديات بالليث قبل سنوات بإزالة المحلات التجارية الواقعة في أرض والده بدعوى وجود تداخل مع المواطن المجاور، رغم عدم صدور أي حكم قضائي خلال تلك الفترة

وتوجه المواطن للمحكمة التي إنتصرت له وصدق عليها الإستئناف ، إلا أن المشكلة كانت لا تزال قائمة حتى تمكن من مقابلة أمير مكة في مكتبه ليأمر سموه بتنفيذ الأحكام على الفور، ورد الحقوق لأصحابها .