أمين الشرقية يستقبل مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، سعادة مدير عام فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبد الكريم بن صالح المالكي، وذلك في بمقر الأمانة اليوم الثلاثاء الموافق 12/03/1440هـ، وذلك بهدف التعريف باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9/12/2018م.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي أمين المنطقة الشرقية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا دعم الأمانة الكامل لهذه الحملات التي تهدف في النهاية الى خدمة الوطن ومواطنيه، من خلال نشر ثقافة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، و رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والمسؤولين بأخطار الفساد وآثاره السلبية على التنمية بشكل عام.

عقب ذلك استعرض مدير عام فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبد الكريم بن صالح المالكي أهمية هذه الحملة وأهدافها وذلك لزيادة الوعي بمخاطر الفساد والمحافظة على المال العام، انطلاقا بما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي تحث كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم أنشطة وبرامج توعوية مختلفة لتعزيز قيم النزاهة وتقوية الوازع الديني والانتماء الوطني ونشر هذه الثقافة بين كافة فئات المجتمع، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية من خلال أعمالها وبرامجها المختلفة في خدمة المجتمع عبر كافة وكالاتها وبلدياتها وإداراتها، وذلك من خلال حملة شاملة تتناول جانب التوعية بخطر كافة صور وأشكال الفساد وحماية النزاهة، بالتعاون مع الأمانة.

وقد حضر الاجتماع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، ومستشار معالي الأمين للشؤون الاعلامية محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام تنمية الاستثمارات المهندس حمدان بن عوده العرادي.