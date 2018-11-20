امرأة تكسر جمجمة والدة زوجها وتصيبه وأخته بالرياض
أقدمت شابة عشرينية على تكسير جمجمة والدة زوجها بالساطور في أحد أحياء الرياض؛ بسبب أن والدة زوجها سعت لتزويج ابنها من امرأة أخرى فلم تحتمل الخبر وقامت بالاعتداء عليها.
وأثناء الشجار، حاول الزوج إنقاذ والدته من يد زوجته فأصابته في يده، كما تم إصابة شقيقته أيضًا؛ فيما غادرت الزوجة إلى منزل أهلها وأبلغتهم بالواقعة، وعند عودة شقيق الزوج رأى والدته وأخيه وأخته واستدعى لهم الإسعاف؛ حيث أن والدته في حالة حرجة.
وأبلغ شقيق الزوج الشرطة وتم توجيه الاتهام إلى الزوجة، التي أنكرت في البداية إلا أن أخيها اعترف عليها، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1462 ] نشر منذ 2 ساعتين
😮😮😮😮
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2343 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
وش الفايدة الحين من ثورة غضبك
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا دافع البلى هذا الي يقول انا ومن بعدي الطوفان
ليش محكوم عليه ما ياخذ غيرها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38561 ] نشر منذ 33 دقيقة
الأنثى إذا زعلت😠
أبليس يتعوذ وينحاااااش منها😈😱
معد يردها شي
تتحول لقوة مدمرة
لايردعها دين ولا خوف ولاحكومة ولاأهل
ولاشي
خلاص
تقلب الدنيا على راااااس الجميع
لذلك
أنصح بقضاء حوائجكم باالكتمان
خاصة في مثل هاالمواضيع😐