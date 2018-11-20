امرأة تكسر جمجمة والدة زوجها وتصيبه وأخته بالرياض

الرياض(صدى):

أقدمت شابة عشرينية على تكسير جمجمة والدة زوجها بالساطور في أحد أحياء الرياض؛ بسبب أن والدة زوجها سعت لتزويج ابنها من امرأة أخرى فلم تحتمل الخبر وقامت بالاعتداء عليها.

وأثناء الشجار، حاول الزوج إنقاذ والدته من يد زوجته فأصابته في يده، كما تم إصابة شقيقته أيضًا؛ فيما غادرت الزوجة إلى منزل أهلها وأبلغتهم بالواقعة، وعند عودة شقيق الزوج رأى والدته وأخيه وأخته واستدعى لهم الإسعاف؛ حيث أن والدته في حالة حرجة.

وأبلغ شقيق الزوج الشرطة وتم توجيه الاتهام إلى الزوجة، التي أنكرت في البداية إلا أن أخيها اعترف عليها، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.