العمل: جار إنشاء مركز وطني للإشراف على الجمعيات الخيرية

محمد السعران(صدى):

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الوزارة بصدد إنشاء مركز للإشراف على الجهات الخيرية مشيرا إلى أن هيئة الخبراء تبحث هذا الموضوع حاليا.

و أوضح الوزير أن العلاقة الحالية بين الوزارة والجمعيات قائمة على التمكين وفقا لآليات الحوكمة دون تدخل في طبيعة عمل الجمعية التي يديرها مجلس الإدارة وأشار الراجحي إلى ان الوزارة تلتفت للنطاقات الإدارية للجمعيات وتولي اهتماما بالغا بأن تحظى الجمعيات في الهجر بالاهتمام جاء ذلك خلال نقاش معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية باللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية أمس بالدمام الذي ناقش فيه 350 جهة خيرية.

وقال الراجحي أن الوزارة ستقوم بورشة عمل لمناقشة تطوير القطاع الخيري في السادس والعشرين من الشهر الحالي لإيجاد حلول لأبرز العقبات التي تواجه القطاع منوها إلى أن الوزارة لاقت دعما وترحيبا من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية من خلال لقاء مشترك بين العمل والداخلية بشأن أعضاء مجلس إدارة الجمعيات بهدف سرعة تأسيس هذه الجمعيات مضيفا أن وزارة العمل تسعى لحل مشكلة الموافقات على تأخر منح التراخيص للجمعيات الخيرية في إقامة الفعاليات والسعي لتقليص مدة الموافقة بالتنسيق مع فروع وزارة العمل بمختلف مناطق المملكة