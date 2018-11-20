كيا تعلن بدء أسعار K900 من 59.900 ألف دولار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أعلنت كيا كل شيء تقريباً بخصوص موديلات K900 الجديدة, باستثناء السعر فقط ولكنها عادت الآن لتعلن أسعار السيارة التي تقدم بداية من 59.900 ألف دولار . وتعتبر السيارة موديل 2019 السيارة الأكثر تكلفةً التي تقدمها شركة السيارات الكورية في الولايات المتحدة. وفي الواقع ، تكاد تكون ضعف سعر الموديلات الأغلى مثل ستينجر وكادينزا اللذان يبدأن من سعر 32.900 ألف دولار أو السيارات الكهربائية سول وأوبتيما الهايبرد ويبدأن من 33.950 ألف دولار و35.290 ألف دولار.

وهذا هو ، بالطبع ، السعر الأساسي فقط ، ويتماشي مع تقديم عدد قليل من الخيارات ، وفي الداخل تتوفر المقصورة الداخلية بفرش باللون البني أو البيج كخيارات بدون تكلفة اضافية، ولكن حزمة VIP تضيف 4000 دولار أخرى إلى السعر وتتضمن عناصر مثل شاشة عرض 12.3 بوصة ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق ومجموعة من المقاعد المميزة القابلة للتعديل كهربائياً لجميع الركاب ومقعد الراكب الأمامي الذي يتحرك للخلف.

والسعر القياسي يجعل سعر K900 الجديدة أكثر بـ 10 آلاف دولار من الإصدار السابق ، والذي تم عرضه كنموذج 2017 قبل التوقف لمدة عام واحد قبل تقديم النموذج الجديد. وتشترك K900 في قاعدة البناء مع جينيسيس G80 و G90 وهما قريبان في السعر منها. وتبدأ سيارة أكورا RLX لعام 2019 أعلى بقليل من طراز K900 بسعر 61.900 دولار وتبدأ إنفينيتي Q70 موديل 2019 من 50.300 دولار وسعرت لكزس سيارتها ES بداية من 39.600 دولار.