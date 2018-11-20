النيابة العامة تحيل مطلق الرصاص على زميله بأحد مدارس جازان إلى الملاحظة الاجتماعية

تركي السالم(صدى):

قررت النيابة العامة بمحافظة بيش إحالة الطالب الذي أطلق الرصاص على زميله في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة بجازان إلى الملاحظة الإجتماعية ، وذلك بعد أن شرعت في تحقيقات تفصيلية عن الواقعة والتي إستدعت المدرسة على أثرها شرطة محافظة الدرب بجازان .

وتفصيلاً فقد وقعت المشاجرة بين الطالبين أحدهما ١٥ سنة والآخر عمره ١٧ سنة، في الصف الثالث متوسط أثناء الدوام الدراسي ونجح طاقم المدرسة في فض المشاجرة ،وبينما ذهب أحدهما إلى حجرة الوكيل هرع الآخر إلى المنزل لإحضار بندقية والده ليطلق الرصاص على زميله ، بينما أخطأت الرصاصة ، وتباشر النيابة التحقيق في القضية المثيرة للجدل أمام غياب دور الحراسات المدرسية .

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