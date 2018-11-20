بالفيديو والصور.. إنقاذ 2157 شخصا جراء الأمطار والسيول في عدد من مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذت من يوم الأربعاء الموافق 08 / 2 / 1440هـ وحتى صباح اليوم, (2157) شخصاً منهم (384) في منطقة الرياض, وفي منطقة مكة المكرمة (192), وفي المدينة المنورة (104), وفي الشرقية (844), وفي عسير(12), وفي القصيم(136), وفي تبوك (25), وفي الباحة (131), وفي نجران (7), وفي جازان (5), وفي الجوف (265), وفي الحدود الشمالية (16), وفي حائل (36), جرّاء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الاعلامي أن الجزء الأكبر من عمليات الانقاذ كان بالمنطقة الشرقية, فيما بلغ عدد الوفيات (35) حالة كانت في منطقة مكة المكرمة (11) حالة, والشرقية (4), والباحة (4), وحائل (3), وعسير (3) والقصيم (2), وتبوك (2), وجازان (2), والجوف (2), والرياض (1), ونجران (1), وجميع حالات الوفاة ناتجة عن عدة أسباب منها (16) حالة بسبب اجتراف السيول, و(10) حالات غرق داخل المستنقعات المائية,و(5) حالات صعق كهربائي, و(2) حالة سقوط غرفة جاهزة نتيجة العواصف والأمطار, و(1) حالة سقوط منزل, و(1) حالة غرق في سد مياه, بينما بلغ عدد من تم اخلائهم (4038) شخص على النحو التالي: (15) في الرياض, و(10) في مكة المكرمة, و(180) في القصيم, و(7) في تبوك, و(187) في الشرقية, و(23) في نجران, و(3616) في الجوف, كما تم إيواء عدد (2536) شخصاً, كان الجزء الأكبر من عمليات الإيواء كان بمنطقة الجوف.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل ( 63 ) لجنه لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق.

وأهاب المركز الاعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أوالخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم, متمنيآ السلامة للجميع.