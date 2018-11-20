لوكا يوفيتش يشعل المنافسة بين برشلونة وليفربول

نواف السالم(صدى):

اشتعلت المنافسة بين نادي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي لكسب خدمات اللاعب الصربي الشاب لوكا يوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تقديمه أداء رائع مع ناديه إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني والدوري الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي بايرن ميونيخ بضم اللاعب الشاب الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي واحد من أفضل 50 موهبة واعدة في العالم؛ بينما شاهد برشلونة وليفربول مباراة صربيا وومنتينيجرو في بطولة دوري أمم أوروبا في بلجراد، لمتابعة يوفيتش عن قرب.

ومن جانبه، أبدى مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، إعجابه بالشاب الصربي، الذي حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني هذا الموسم.