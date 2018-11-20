نصف مليار دولار من المملكة والإمارات لمساعدات إنسانية باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم 500 مليون دولار إضافية بهدف توفير الغذاء لعدد يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يمني ، وذلك بمشاركة دولة الإمارات .

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي بحضور وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ” ريم الهاشمي ” أن المركز ينسق مع المنظمات الأممية لوصول المساعدات مشيراً إلى أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات .