نصف مليار دولار من المملكة والإمارات لمساعدات إنسانية باليمن
أعلن عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم 500 مليون دولار إضافية بهدف توفير الغذاء لعدد يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يمني ، وذلك بمشاركة دولة الإمارات .
وقال الربيعة في مؤتمر صحفي بحضور وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ” ريم الهاشمي ” أن المركز ينسق مع المنظمات الأممية لوصول المساعدات مشيراً إلى أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات .
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