” العدل ” تجيب عن كيفية الاستعلام عن وجود قضايا التنفيذ

الرياض(صدى):

أجابت وزارة العدل على حسابها الخاص عن أسئلة واستفسارات المواطنين ، عن كيفية الاستعلام عن قضايا التنفيذ.

واستعرضت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” السؤال و الإجابه عليه والتي جاءت على النحو التالي:

كيف أستعلم عن قضايا التنفيذ التي تخصني ؟

وجاء الرد : للاستعلام على طلبات التنفيذ بالدخول على هذا الرابط ” :هنا ” ، ثم اختيار ” خدمات أخرى ” ثم ” الإستعلام برقم الهوية ” .

ويمكّن حساب وزارة العدل المستفيدين من التواصل المباشر والفعّال مع ممثلي وكالات وقطاعات الوزارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول الخدمات القضائية والعدلية كافة التي تقدمها الوزارة بمختلف مرافقها.