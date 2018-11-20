بعد إكتشاف الإدارة كذبه عليها.. برشلونة يعلن سعر ” ديمبيلي “

طلال الغامدي(صدى):

تعقدت أزمة ديمبيلي مع برشلونة منذ غيابه عن التدريبات بحجة المرض ، والتي إكتشف النادي عدم صحتها بعد توقيع الكشف الطبي عليه .

ووفقاً لتقارير صحفية فقد أخبرت الإدارة ” ديمبيلي ” بأنه يجب عليه تحسين سلوكه في الفترة المقبلة، ولكنها ترى أنه سيكون من الصعب على اللاعب التغيير .

وأخيراً إضطر برشلونة لتحديد سعر بيع ديمبيلي خلال الفترة المقبلة، حيث طلب مبلغ 88.7 مليون جنيه إسترليني، من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي ، خاصة ً وأن هناك إهتمام عدة أندية إنجليزية، أبرزها ليفربول وآرسنال .

يشار إلى أن ديمبيلي إنتقل الصيف قبل الماضي، إلى برشلونة قادماً من صفوف بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة وصلت قيمتها إلى 96.8 مليون إسترليني، إرتفعت إلى 135.5 مليون إسترليني بعد الحوافز .