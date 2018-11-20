بعد بروزه بكأس آسيا.. ” نانت ” الفرنسي يقدم عرضا لتركي العمار

ماجد محمد(صدى):

حصل تركي العمار، أفضل لاعب في كأس آسيا للشباب ولاعب نادي الشباب على عرضًا من نادي ” نانت ” الفرنسي؛ وذلك للانضمام لصفوف فريق درجة الشباب.

وعن العقد، اشترطت إدارة النادي الفرنسي ألا تقل مدة العقد عن 5 سنوات؛ وذلك من أجل ضمان استمرارية اللاعب وتصعيده للفريق الأول الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن ” العمار ” يحظى باهتمام كبير من قبل السماسرة الأوروبيين؛ وذلك بعد بروزه في كأس آسيا الـ 19 للشباب وحصوله على جائزة أفضل لاعب.

كما تم ترشيحه رسميا من الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل لاعب آسيوي شاب لعام 2018، بجانب الياباني جون نيشيكاوا، والكوري الجنوبي جيون سي جون.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدعوة لتركي العمار؛ وذلك لحضور الحفل السنوي للاتحاد القاري والمقرر عقده في العاصمة العمانية مسقط يوم 28 نوفمبر الجاري.