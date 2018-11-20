” الهلال ” يفعل بند الشراء في عقد ” كاريلو ” مقابل مبلغ خيالي

نواف السالم(صدى):

بالرغم من أن العقد المبرم بين نادي الهلال و اللاعب البيروفي” أندريه كاريلو” يتيح تفعيل بند شراء اللاعب تلقائيا بعد مشاركته في 25 مباراة مع الفريق السعودي، إلا أن تسريبات أكدت أن نادي الهلال لن ينتظر حتى هذه المدة، وأنه أجرى بالفعل اتصالات مع نادي بنفيكا لشراء اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة .

ولعب”كاريلو” مع الهلال حتى الآن 8 مباريات من إجمالي 13 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم .

ووفقاً لصحيفة ” أبولا” البرتغالية فإن الهلال سيفعل بند خيار الشراء في عقد اللاعب البيروفي مقابل 12 مليون يورو ليصبح إجمالي الصفقة 16 مليون يورو .

ولعب الدولي البيروفي مع الهلال حتى الآن 8 مباريات شهدت تطور ملحوظ في آدائه ، وذلك من إجمالي 13 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم .