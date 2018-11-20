ترامب ينتقد الاهتمام الزائد بقضية ” خاشقجي “
استغرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاهتمام الزائد بقضية الصحفي جمال خاشقجي؛ حيث سأل مساعديه خلال جلسة استشارية في البيت الأبيض عن ” الاهتمام الزائد ” الذي تعيره الإدارة الأمريكية لقضية خاشقجي الذي لم يكن مواطنًا أمريكيًا بالأصل؛ لافتًا إلى أنه من العبث مبالغة المجتمع الدولي في إعطاء حادثة خاشقجي أهمية.
وأوضح ” ترامب أن دولاً أخرى تتعامل معها الولايات المتحدة، من بينها الصين، قد اقترفت أشياء سيئة كثيرة؛ حيث تساءل قائلًا: ” لماذا يجب على الولايات المتحدة اتخاذ موقف بشأن قضية خاشقجي، إذ إن الصحفي لم يكن مواطنًا أمريكيًا، ولم تحدث الجريمة على أراضيها. ”
وألجم التحقيق في الحادثة، ومن ثم إعلان النتائج وتقديم عدد من المتهمين إلى المحاكمة، ومطالبة النائب العام بقتل خمسة منهم ” الآمر والمباشرين لعملية القتل ” الأبواق التي كانت تقرع ضد المملكة وتبث سمومها من أجل نشر الشائعات وتأليب الرأي العام العالمي ضدها؛ كما تم فبركة العديد من الروايات الكاذبة بغرض تأجيج الآراء الدولية ضد المملكة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5702 ] نشر منذ 27 دقيقة
ترامب يوم معك ويوم عليك
يوم يهجم مع الذئب ويوم يصيح مع الراعي-