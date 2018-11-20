بالصور.. وفاة مصريين في حادثين تصادم بالكويت وإصابة 11 آخرين

خالد الظفيري(صدى):

لقى وافد مصري حتفه وأصيب 11 آخرون في حادث مروري على طريق الملك فهد بدولة الكويت نتيجة إصطدام مركبة رباعية بباص كان يقل 14 عامل ، وأسفر الحادث عن وفاه مصري وإصابة 11وافد جميعهم من الجنسية المصرية .

وتفصيلاً ورد بلاغ أمس الى غرفة العمليات بالحادث على طريق الملك فهد بالقرب من جسر الأحمدي، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى موقع الحادث وتم دفع 11 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العدان متأثرين بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات باستثناء حالة واحدة كانت خطيرة توفى صاحبها .

كما توفي وافد مصري أول من أمس بعد اصطدام مركبته بعمود إنارة على طريق الزور 270 ، وهرعت فرقة الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت عملية إخراج المتوفى بعد تقطيع المركبة، وسلمت الجثمان الى الأدلة الجنائية.