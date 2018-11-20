بالفيديو.. مقارنة بين سوزوكي جيمني وتويوتا لاندكروزر 2019 على الطرق الوعرة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تُعد سوزوكي هي الشركة الوحيدة حالياً التي تقدم سيارة صغيرة خفيفة الوزن موجهة للطرق الوعرة بشكل أساسي، ولهذا فور إطلاق جيمني الجديدة كلياً، ينبغي اختبار قدراتها الحقيقية على الفور لمعرفة مدى قدراتها، وهذا هو ما فعلته مجلة Autocar العالمية.

تم اختيار منافس جدير لمواجهة سوزوكي جيمني الجديدة كلياً لأجل تقييم قدراتها، ألا وهي تويوتا لاندكروزر، ورغم اختيار النسخة الأرخص من تلك الأخيرة، إلا أن سعرها مازال يتعدى ضعف تكلفة SUV جيمني، ما يميز الأخيرة بإبراز قدرتها في تقديم قيمة مقابل المال.

بالطبع، قامت سوزوكي بالعديد من التضحيات كي تجعل جيمني خفيفة، ذات قدرات عالية، ورخيصة الثمن، حيث نجد أن الداخلية لم تصنع من خامات قوية، وهو ما يؤدي إلى تسريب المياه للداخل أحياناً عند المرور في البحيرات أو المسطحات المائية.

وفيما يتعلق بقدرات تسلق الصخور، نجد أن جيمني مزودة بمجموعة نواقل حركة منخفضة ومرتفعة مناسبة، رغم عدم وجود معامل إغلاق ويتم استخدام المكابح للحد من الانزلاق، وعبر دمج ذلك مع قدرات محرك التنفس الطبيعي ذو سعة 1.5 لتر، نجد أنها تقدم أداء مقبول بالطرق الوعرة، ولكن القيادة ستكون متعبة قليلاً.

هذا وتقدم لاندكروزر تجربة أفضل بالطبع عند المقارنة بينهما، ولكنها لا تبتعد بشكل صارخ عن قدرات جيمني في الوقت ذاته، ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل عبر مشاهدة الفيديو أدناه.