رئيس الهلال الأحمر يطمئن على مسعفين تعرضوا لإطلاق نار في الطائف

الطائف(صدى):

أجرى معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، اتصالا هاتفيا بالمسعفين الذين تعرضوا لإطلاق نار على سيارة الإسعاف في أحد الأحياء شمال مدينة الطائف أثناء ممارسة عملهم، وذلك للاطمئنان على سلامتهم.

وأشاد الدكتور القاسم في مكالمته بالمسعفين بالدور الوطني الكبير الذي يمارسه مسعفو هيئة الهلال الأحمر وما يتعرضون له من مخاطر أثناء ممارسة عملهم من أجل سلامة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى المواقف الصعبة التي يتعرضون لها عند مباشرة الحوادث والتي قد تكون لبعض أفراد أسرهم أو أقاربهم.

وكانت قد تعرضت أحد سيارات الإسعاف التابعة للهيئة في محافظة الطائف لإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من قبل أحد المواطنين.