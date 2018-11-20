قاض أمريكي يتحدى ” ترامب ” ويعلق القيود التي فرضها على اللجوء

واشنطن(صدى):

ئحدى ” جون تيجر” القاضي الامريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الحكم الذي أمر به بشأن اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

وكان ترامب أمر بتنفيذ هذا القرار يوم 9 نوفمبر 2018 ، بمنح 90 يوماَ للمهاجرين للتوجه إلى نقاط الدخول الرسمية الأمريكية حتى يكونوا مؤهلين للجوء مع البحث مع الحكومة المكسيكية والسماح لواشنطن بإعادة طالبي اللجوء الذين يدخلون عبر الحدود مع المكسيك .