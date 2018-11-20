لجنة المسابقات تترقب اعتماد مواعيد مباريات أندية المملكة بالبطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

تنتظر لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اعتماد مواعيد مباريات أندية المملكة في البطولة الآسيوية، من أجل إعادة جدولة مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر، أن تحدد اللجنة لقاءات الجولتين الـ17 والـ18 بما لا يتعارض مع مواعيد مشاركة ممثلي الوطن في البطولة القارية الكبرى؛ فيما تحتضن العاصمة الماليزية ” كوالالمبور ” مراسيم قرعة دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة 2019.

ومن الجدير بالذكر، أنه يمثل المملكة في دور المجموعات أندية: الاتحاد، والهلال، والأهلي؛ فيما سيخوض نادي النصر مباراة الملحق الآسيوي مع أحد الفرق الآسيوية في شهر فبراير القادم.