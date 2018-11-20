عادات صباحية خاطئة تزيد الوزن

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

توجد عدة عادات صباحية يومية تعمل على زيادة الوزن؛ مثل تجاوز التمارين الرياضية؛ حيث تساعد على حرق الدهون وتنشيط العضلات، فضلًا عن تناول الأطعمة المصنعة، والتي تساهم في اكتساب الوزن الزائد لغناها بالسعرات الحرارية.

وتعتبر عدم شرب الماء في الصباح من تلك العادات غير السليمة؛ حيث يحافظ على حرارة الجسم وتوازن العناصر الغذائية وتحفيز الهضم بالإضافة إلى النوم لساعات إضافية والذي يزيد مستوى هرمون الكورتيزول المحفز للشهية والإفراط في تناول الطعام.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إغفال ضوء الشمس؛ حيث تسرع أشعة الشمس عملية الأيض وتؤثر على مؤشر كتلة الجسم، كما أن إهمال الفطور يفسد عملية الأيض وقدرة الجسم على حرق الدهون