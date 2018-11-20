غرامة خيالية على ” سوستيه جنرال ” بسبب إنتهاكه لعقوبات إقتصادية أمريكية

واشنطن(صدى):

قرر الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الاثنين تغريم مصرف ” سوسيتيه جنرال مبلغاً وقدره 1.34 مليار دولار يتم دفعها للسلطات الأمريكية ، وذلك لوقف التحقيقات الجارية بحقه في قضايا تتعلق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوعة.

من جانبه قال المدير العام للمصرف فريديريك أوديا في بيان له “نقر ونأسف لأوجه القصور التي تم تحديدها في هذه التحقيقات وقد تعاونا مع السلطات الأمريكية لوضع حد لهذه الحالات ” .

وقام البنك بإنتهاكات تتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا، ودول أخرى تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية، بينها إيران .

ولجأ البنك إلى توقيع اتفاقين لوقف التحقيقات معه ، أحدهما مع مكتب النائب العام الفيدرالي في نيويورك والثاني مع مكتب النائب العام لمقاطعة نيويورك من المفترض أن تضع حدا للتحقيقات المتعلقة ببعض العمليات بالدولار الأمريكي التي قام بها سوسيتيه جنرال وتشمل دولا أو أشخاصا أو كيانات تضع لعقوبات اقتصادية أمريكية