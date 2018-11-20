” الشورى ” يطالب هيئة تقويم التعليم بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم بتضمين تقاريرها القادمة؛ إيضاحًا لإيرادات المراكز التابعة لها ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقًا لحجم الإيرادات.

كما دعا ” الشورى ” هيئة تقويم التعليم بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

كما ناشدها بتحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة، بما في ذلك تصنيفها إداريًا لتلك الأجهزة بمستوى موحد ، ودراسة إضافة والتدريب إلى مسمى الهيئة.