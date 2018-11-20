حاليا بالأسواق.. فرشاة حمام على شكل ” ترامب “

ويلينغتون(صدى):

شهد السوق النيوزلاندي إقبال منقطع النظير على شراء ” فرشاة حمام ” عى شكل الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” الأمر الذي استغله المسوقون في تحقيق أرباح طائلة من وراء السخرية من الرئيس الأمريكي .

والفرشاه تم تصنيعها يدوياً وتحمل مقبضًا يشبه ترامب مرتديًا بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء، في حين صممت قطعة التنظيف وكأنها شعره .

ووفقاً لموقع ” إند بندنت ” قيل على لسان ترامب في إعلانها : ” صار بإمكانك جعل حمامك نظيفًا مرة أخرى، لم يحظ أي رئيس أبدًا بفرشاة تنظيف كفرشاتي، أنا أنجذب تلقائيًا لأحواض الحمامات، وأبدأ تقبيلها وتنظيفها على الفور ” .

وتشهد محال الفرشاه إقبال غير عادي حيث ينتظر المشترون فترة ما بين 6 و8 أسابيع، لتلبية طلباتهم، على الرغم من أنها ليست رخيصة، إذ يبلغ سعر القطعة الواحدة 35.70 دولارا نيوزيلنديا (19 جنيها إسترلينيا بالإضافة إلى تكلفة الشحن التي تساوي المبلغ نفسه .

الجدير بالذكر أنها ليست السلعة الأولى من نوعها التي تسخر من الرئيس الأمريكي حيث تم إطلاق دمية على شكل رضيع يشبهه في سماء بريطانيا، وصناعة حبوب هلوسة لها شكل رأسه في ألمانيا ، وغيرها من السلع .