المتوسطة الحادية عشرة بالطائف تدعم التعلم الرقمي عبر منصة easyclass

بدرية المالكي (صدى):

ثمنت رئيسة قسم اللغة العربية هاجر الحارثي مبادرة إنشاء فصل افتراضي لتدريس اللغة العربية عبر المنصة التعليمية easy class التي تعد رؤية مستقبلية للتعلم الرقمي بما يحمله من تطبيقات إلكترونية واسعة , جاء ذلك خلال حضورها ورشة عمل بمجمع “المتوسطة الحادية عشرة والثانية كبيرات” قدمتها معلمة اللغة العربية جهير المالكي, يصحبها درس تطبيقي للمعلمة حامدة الثقفي, بحضور مشرفة المادة, و25 معلمة لغة عربية من عدة مدارس.

أجادت المعلمة المالكي في استخدام المنصة, حيث ضمنت مكتبة الفصل الافتراضي بمقاطع يوتيوب وفديو, ومناقشات, وتكاليف الطالبات, واختباراتهن, كما نفذت ورش عمل استباقية شرحت خلالها طريقة الاستخدام لكافة معلمات المدرسة بمختلف التخصصات, نجم عنها تبادل الخبرات وتوسع نطاق التطبيق , فيما أوصت رئيسة القسم بتطبيق الورشة لمعلمات اللغة العربية في المحافظة؛ لدعم الاستفادة الواسعة من المنصة, والتواصل الإيجابي مع الطالبة بما يدعم رؤية وزارة التعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030, ويدعم برنامج التحول الرقمي في التعليم.

تمنح المنصة التعليمية الإلكترونية المعلم القدرة على إدارة الصف من خلال تقديم محتوى الدرس, وتخزين المواد الدراسية, كذلك إرسال التكليفات والواجبات, وتلقي الإجابات عليها, وتقييمها بكل يسر وسهولة, مما يوفر بيئة تعليمية آمنة وسهلة الاستخدام للمعلم والطالب معًا.