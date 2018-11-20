تخلصي من المسام الواسعة قبل المكياج بهذه الخطوات البسيطة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من الفتيات، مشكلة بسبب المسام الواسعة في الوجه، التي تفسد شكل المكياج عند تطبيقه، وتجعل العين تركز على عيوب البشرة .

وهذه أفضل طريقة لتفادي هذه المشكلة، وإخفاء المسام الواسعة، قبل تطبيق المكياج:

الخطوة الأولى:

بعد غسل الوجه بالماء البارد، طبقي التونر، الذي سيعمل على تخليص وجهك من الرواسب الموجودة في المسام، وشدها وتصغير حجمها.

الخطوة الثانية:

بعد تطبيق التونر، استعيني بمكعبات الثلج، ومرريها على بشرتك لمدة دقيقتين، للمساعدة على شد البشرة، قبل وضع الماكياج ولجعل المسام تنقبض.

الخطوة الثالثة:

بعد ذلك ضعي البرايمر، الذي يهيئ البشرة لوضع الماكياج، ويغلق المسام، ويقلل حجمها، ويزيد من نعومة البشرة، ليتم تطبيق الماكياج عليها بسهولة.

الخطوة الرابعة:

وأخيرا ضعي كريم الأساس المناسب لنوع بشرتك، الذي سيوفر لها الملمس الصحي، وذلك من خلال البيوتي بلاندر، لتخفي المسام الواسعة تماما، وبهذا تكون بشرتك مهيئة لوضع الماكياج عليها، والمسام غير واضحة.