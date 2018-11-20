لمنافسة أبل.. ” هواوي ” تستعد لتطوير نظارات بتقنية الواقع المعزز

وكالات(صدى):

تستعد شركة ” هواوي ” الصينية على العمل لتطوير نظارات بتقنية الواقع المعزز؛ وذلك لمنافسة ” أبل ” الأمريكية، والتي تعمل على منتج مماثل أيضًا.

حيث ستطلق ” هواوي ” النظارات الجديدة خلال العام أو العامين المقبلين، مستعملة تنقية الواقع المعزز في تطبيقات موجودة بأحدث هواتفها ” Mate 20 Pro ” .

وعن ذلك، قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي للشركة، أن نظارات الواقع المعزز ستشكل تجربة جديدة تساعد الذين يرتدونها على تجربة هذه التكنولوجيا.

يُذكر أن نظام الواقع المعزز يُشكل عرضًا مركبًا للمستخدم يمزج بين المشهد الحقيقي الذي ينظر إليه، والمشهد الظاهري التي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر أو الجهاز الذي يعزز المشهد الحقيقي بمعلومات إضافية.