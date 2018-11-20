الفالح: المؤشرات الأولية للكشف عن ” اليورانيوم ” في أراضي المملكة إيجابية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن إنطلاق برنامج استكشافي نشط لليورانيوم وذلك بهدف توطين التقنية الخاصة بالمحطات النووية المقرر إنشاؤها .

من جانبه صرح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة في مؤتمر صحفي أن أراضي البلاد بها ثروات عالية ستوفرها الوزارة لمشاريع الاستخدامات السلمية في توليد الطاقة وتحلية المياه المالحة مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية للكشف عن اليورانيوم إيجابية .

كما أكد أن مشروع المفاعلين النوويين يسير بوتيرة ممتازة ، وسيتم الإعلان عنه حال الانتهاء من بعض الإجراءات ، لافتاً إلى أن المملكة تتعاون مع عدة دول لتوريد التقنية اللازمة وسط منافسة حادة بين المتقدمين .

جدير بالذكر أن المملكة تسعى إلى تقليص استهلاك النفط محليًا واستبداله بمصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، من خلال إنشاء مفاعلات توليد طاقة كهربائية بمعدل 17.6 جيجاوات بحلول